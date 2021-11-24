Kayseri'de camilerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 ayda 12 camiden güvenlik kamerası ve kayıt cihazı ile para çalan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen zanlılar M.E.U, İ.E.Ç. ile A.Ö. kent merkezinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet