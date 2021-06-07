Kayseri'de 9 mahallenin muhtarı ara seçimle belirlendi
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Kayseri'de 9 mahallenin muhtarı ara seçimle belirlendi

Kayseri'de 9 mahallenin muhtarı ara seçimle belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kayseri'de 9 mahallede yapılan ara seçimleri ile görev yapacak muhtarlar seçildi.

Kayseri'de 9 mahallede yapılan ara seçimleri ile görev yapacak muhtarlar seçildi.

Melikgazi ilçesine bağlı Alpaslan ve Gökkent, Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi, Pınarbaşı ilçesine bağlı Karahalka, Sarıoğlan ilçesine bağlı Kaleköy, Sarız ilçesine bağlı Karapınar ve Oğlakkaya, Yahyalı ilçesine bağlı Çubukharmanı ve Yeşilhisar ilçesine bağlı Gülbayır Mahallelerinde vatandaşlar muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti. Alpaslan Mahallesinde yapılan seçimlerde ikisi de bin 155 oy alan Yalçın Sezgin ile Fatih Çalışkan, seçim kurulunda kura çekimine kaldı. Kurada, mevcut muhtar Yalçın Sezgin kazanarak muhtarlık seçimini kazandı.

Seçimleri, Pınarbaşı ilçesine bağlı Karahalka Mahallesi'nde Sebahattin Aygün, Gökkent Mahallesi'nde Ahmet Bahadır, Hacılar Karpuzsekizi Mahallesi'nde Ahmet Bacak, Sarız ilçesine bağlı Oğlakkaya Mahallesi'nde Galip Bozdoğan, Karapınar Mahallesi'nde İbrahim Doğan, Yeşilhisar ilçesine bağlı Gülbayır Mahallesi'nde Ümit Karaca, Sarıoğlan ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde Kemal Temizer ve Yahyalı ilçesine bağlı Çubukharmanı Mahallesi'nde Duran Şengün kazandı. - KAYSERİ

Kayseri'de 9 mahallenin muhtarı ara seçimle belirlendi
Kayseri'de 9 mahallenin muhtarı ara seçimle belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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