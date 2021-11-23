Kayseri'de 33 aile ORKÖY projesiyle güneşten elektrik üretecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünce Develi ilçesindeki 33 aileye güneşten elektrik üretebilmeleri için faizsiz kredi imkanı sağlandı.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ormanların korunması, işletilmesi, devamlılığının sağlanması, vatandaşların sosyal ve ekonomik desteklerle gelir ve yaşam kalitelerinin artırılması, göçü engellemek ve iklim değişikliğini önlemek amacıyla Orman Köylerini Destekleme ve Yerinde Kalkındırma Projesi (ORKÖY) kapsamında, Yaylacık Mahallesi'nde 7, Köseler Mahallesi'nde 26 aileye 23'er bin lira kredi desteği verildi.

Projeden yararlanıp evlerinin elektrik ihtiyacını güneşten karşılayacak aileler, 10 bin 672 lirası hibe olan kredinin kalan 12 bin 328 lirasını her yıl bir taksit olmak üzere 7 yılda ödeyecek.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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