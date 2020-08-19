Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ihale açıklaması Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait Reşadiye Mahallesi'nde bulunan 221 konut alanının ihale sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait Reşadiye Mahallesi'nde bulunan 221 konut alanının ihale sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, konutların 2019 yılında Büyükşehir Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısında alınan karar gereğince 10 Mart 2020 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale edildiği, ihale süreci ve devamında yapılan işlemlerin tamamının mevzuata uygun olduğunu belirtildi.

İhale sürecinde olduğu gibi ihaleden sonra belediyenin ilgili karar organlarının mevzuatı dikkate alarak işlemleri yürüttüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ihale ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, ivedilikle yetkisini kullanarak Teftiş Kurulu Başkanlığını ihale dosyasını incelemek üzere göreve davet etmiştir. Ayrıca söz konusu ihalenin ikinci aşamasında ismi yer alan tüm personele ilgili encümen kararı doğrultusunda satın aldıkları arsaları iade etmeleri konusunda talimat vermiştir. Aksi takdirde yetki alanımızda her türlü uygulamayı yapmaktan çekinmeyeceğimiz bilinmelidir. Teftiş Kurulu Başkanlığının yapacağı inceleme doğrultusunda kamu vicdanını rahatlatacak şekilde gerekirse daha keskin adımlar tarafımızdan atılacaktır."

Açıklamada, AK Parti'den seçilip hizmet veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın isminin geçmişten günümüze kadar hiçbir şaibeli uygulama ile ilişkilendirilmediği ve ilişkilendirilemeyeceği ifade edildi.

Kaynak: AA