Kayseri Bilim Merkezi Yozgat'ta öğrencilerle buluştu
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Kayseri Bilim Merkezi Yozgat'ta öğrencilerle buluştu

09.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:22
Kayseri Bilim Merkezi Yozgat'ta öğrencilerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Bilim Merkezi uzmanları, Yozgat'ta TÜBİTAK tarafından düzenlenen 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası etkinliklerine katılarak, birbirinden farklı deneylerle çocukları bilimle buluşturdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Bilim Merkezi uzmanları, Yozgat'ta TÜBİTAK tarafından düzenlenen 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası etkinliklerine katılarak, birbirinden farklı deneylerle çocukları bilimle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilimi çocuklara sevdirmek hedefiyle kurulan Kayseri Bilim Merkezi, sadece şehre değil Türkiye'nin farklı illerine de hizmet veriyor.

Bu kapsamda Yozgat'ta, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası etkinliklerine katılan Kayseri Bilim Merkezi uzmanları, Hüseyin ve Saffet Coşkun Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Bilimsel alanlarda çok sayıda sergi düzeneği ile çocuklara keyifli dakikalar yaşatan uzmanlar, öğrencilere temizlik maddeleri, dezenfektanlar ve kimyasallar konusunda bilgilendirmelerde bulunup, deneyler yaptı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, hayatlarında çok zor dedikleri dezenfektan yapmayı, elektrikli motor geliştirmeyi deneyimlediler. - KAYSERİ

Kayseri Bilim Merkezi Yozgat'ta öğrencilerle buluştu
Kayseri Bilim Merkezi Yozgat'ta öğrencilerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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