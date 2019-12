Kaymakamdan Gençlik Merkezine ziyaret

27.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:46

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Safranbolu Esentepe Mahallesi'nde yapılan Safranbolu Gençlik Merkezini ziyaret etti.



Safranbolu Gençlik Spor İlçe Müdürü İsmail Özcan, Gençlik Merkezinin faaliyetleri, mevcut durumu ve yapılacak planlamalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Gençlik Merkezi birimlerini gezen Kaymakam Ürkmezer, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kısa sürede inşa edilerek hizmete hazır hale getirilen ve gençlerimizin cazibe merkezi olacak Gençlik Merkezimiz gençlik liderlerimizin de göreve başlamasıyla faaliyete geçmiştir. 12-29 yaş aralığındaki gençlerimizi ilgilendiren projeler hayata geçmeye başlamıştır. Başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan bütün vatandaşlarımızı merkezimize davet ediyoruz. Spor salonundan kurs sınıflarına, bilgisayar sınıfından konferans salonuna kadar kütüphane; dans ve zumba sınıfları, zeka oyun salonu ve müzik okulu haline getireceğimiz sınıflarla her yaştan vatandaşımıza tüm kursları açacağımız. Sürekli yaşayan bir merkez haline gelecek olan bu tesisimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki, bağımlılıkla en iyi mücadele yöntemleri arasında olan sosyal faaliyetler ve spor aktiviteleri ile gençlerimizi her türlü bağımlılıktan ve sorunlardan koruyacaktır.



Bütün gençlerimizi kendi tesislerinizi ücretsiz olarak kullanmaya davet ediyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA