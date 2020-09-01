Kaymakam Vekili Muhammed Deniz Kılınç, mantar tesislerini inceledi Ahırlı Kaymakam Vekili Muhammed Deniz Kılınç, beraberinde Belediye Başkanı İsa Akgül ile ilçedeki mantar tesislerini inceledi.

Ahırlı Kaymakam Vekili Muhammed Deniz Kılınç, beraberinde Belediye Başkanı İsa Akgül ile ilçedeki mantar tesislerini inceledi.

Belediyeye ait 1250 metrekare kapalı soğuk hava deposunu kiralayan ve burada yılda 350 ton kültür mantarı üretimi yapan Harun Kınık, 3 bin metrekare kapalı alan inşaatına başlayarak, üretimini yılda 750 tona çıkarmayı planlandığını bildirdi.

Belediye Başkanı İsa Akgül ve mantar üreticisi Harun Kınık'tan bilgi alan Kaymakam Kılınç, bu tür tesislerin bölgeye üretim ve istihdam alanında büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Akgül, yatırımcıya destek verdiklerini belirterek, "Üreticimizin kapasite artırma talebine destek verdik. Belediye olarak hep yanında olacağız. Göç veren ilçemizde böyle yatırımlarla göçün önüne geçeceğiz." dedi.

Mantar üreticisi Harun Kınık da Başkan Akgül'ün kendilerine destek verdiğini kaydetti.

12 ayrı odada yılda 350 ton mantar ürettiklerini dile getiren Kınık, şunları söyledi:

"Belediye ile yaptığımız protokol çerçevesinde 2 milyon lira yatırımla kapasitemizi 750 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Ahırlı ilçesi mantar kenti olacak. Şu an 20 kişi çalışıyor. Yeni tesisimizin açılması ile çalışan sayımızı 50 kişiye çıkartacağız. Hem ilçemiz adına istihdam hem de üretim ile ülke çapında iddialıyız."

Kaynak: AA