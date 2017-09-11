Kaymakam Öztürk'ten Düğünde Birlik Mesajı

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Ertoşi aşiretinin ileri geleni ve eski Başkale Belediye Başkanı İskender Ertuş'un oğlunun düğününe katıldı.



İlçe merkezindeki Tepebaşı Mahallesi'ndeki düğün törenine Başkale Garnizon Komutanı Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu ile katılan Öztürk, vatandaşlarla halay çekerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.



Öztürk, düğünlerin birlik ve beraberliği arttıran etkinlikler olduğunu belirterek, ilçede sağlanan birliğin bundan sonra da devam etmesi gerektiğini söyledi.



Kaymakamı düğünde gören vatandaşlar da bu duruma alışık olmadıklarını, yıllardır bölgedeki olumsuzluklar nedeniyle kaymakamların vatandaşlarla diyalog kuramamasının kendilerini üzdüğünü söyledi.



Düğün törenine bölgedeki aşiretlerin önde gelenleri, eski milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.