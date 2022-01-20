Kaymakam maaşları 2022: En düşük kaymakam maaşı ne kadar? Kaymakam maaşları ne kadar olacak? Kaymakamlar ne kadar maaş alıyor?

2022 kaymakam maaşları merak ediliyor. Yeni yıl ile birlikte kaymakam maaşları ne kadar oldu araştırılıyor. Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıktı. Peki, Kaymakam maaşları 2022: En düşük kaymakam maaşı ne kadar? Yeni başlayan kaymakam maaşı ne kadar? Kaymakam maaşları ne kadar olacak? Kaymakam maaşı ne kadardır? Kaymakam ne kadar maaş alıyor? Kaymakamlar ne kadar maaş alıyor? İşte detaylar haberimizde...

En düşük öğretmen maaşı ne kadar? sorusu araştırılıyor. Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıktı. Peki, Öğretmen maaşları 2022: En düşük öğretmen maaşı ne kadar? Öğretmen maaşları ne kadar olacak? Öğretmen maaşı ne kadardır? Yeni başlayan kaymakam maaşı ne kadar? Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Kaymakamlar ne kadar maaş alıyor? İşte detaylar...

EN DÜŞÜK KAYMAKAM MAAŞI NE KADAR?

Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. 2022 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti. En düşük kaymakam maaşı 2021 temmuz ayında 14.792 TL iken, 2022 yılında 19.510 TL oldu.

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 2,5 ilave artış yapılması müjdesini verdi.

2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 25,47 artış sağlanacak.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.

KAYMAKAM MAAŞI NE KADARDIR?

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