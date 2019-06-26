Kaymakam Atak'tan köy ziyareti

Kazımkarabekir Kaymakamı Mehmet Ali Atak, ilçeye bağlı Kızılkuyu köyünü ziyaret etti.

Köy Muhtarı Recep Yaralı ve köy halkı ile muhtarlıkta bir araya gelen Atak, istişarelerde bulundu.

Atak, yaptığı konuşmada, tespit edilen sorunların yatırım programı kapsamında çözümünün sağlanacağını belirtti.

Devletin imkanlarını her noktaya eşit mesafede ulaştırabilmek için gece gündüz çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Atak, halkın misafirperverliği ve duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA