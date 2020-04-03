Kaymakam Arcaklıoğlu: 65 yaş üstü vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları için çalışıyoruz Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarının değerlemdirme toplantısı yapıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarının değerlemdirme toplantısı yapıldı.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarımız, kolluk kuvvetlerimiz ve bizler sizlerin sağlığı ve güvenliği için görevlerimizin başındayız. Bizim de sizden istirhamımız evlerinizden çıkmamanız. Allah'ın izniyle bu süreci de birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyorum Sokağa çıkması kısıtlanan 65 üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kolluk kuvvetlerimizden talepte bulunan her vatandaşımızın ihtiyacı yerine getiriliyor" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA