Kayıp şahsın cesedi barajda bulundu
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Kayıp şahsın cesedi barajda bulundu

14.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:51
Kayıp şahsın cesedi barajda bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 10 gündür kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi barajda bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 10 gündür kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi barajda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Alpagut köyünde ikamet eden 72 yaşındaki Mehmet Can'dan yakınları tarafından uzun süre haber alınamaması üzerine başlatılan çalışmalar ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, köyün yakınlarındaki Kayaboğazı Barajı içerisinde Can'ın cesedini buldu. Yaşlı adamın cesedi dalgıçlar tarafından suyun içerisinden çıkartıldı.

Sudan çıkarılan Mehmet Can'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - KÜTAHYA

Kayıp şahsın cesedi barajda bulundu
Kayıp şahsın cesedi barajda bulundu
Kayıp şahsın cesedi barajda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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