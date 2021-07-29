Kayıp genç 50 kilometre uzakta boğulma tehlikesi geçirdi

Rize'nin Pazar ilçesinde kayıp olan genç ilçeden 50 kilometre uzakta denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Rize'nin Pazar ilçesinde kayıp olan genç ilçeden 50 kilometre uzakta denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Ekipler tarafından kurtarılan gencin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ederken hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İlçeye bağlı Tütünüler köyünde bir öğrenci yurdunda kaldığı öğrenilen 16 yaşındaki B.A., dün kaldığı yurttan çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Pazar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan genç tüm aramalara rağmen bulunamadı. Merkez Fener Mahallesi'nde demir atmış bir geminin kaptanı denizin içerisinde bir gencin çırpındığını fark ederek kurtarmak için denize atladı. Genci kurtarmaya çalışan kaptan başarılı olamayınca ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekipleri ile birlikte Rize'de yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle arama kurtarma çalışması yapan DEGAK-02 ekiplerince genç baygın bir şekilde denizden çıkartıldı. Gencin hakkında kayıp ilanı bulunan B.A. olduğu belirlendi. B.A., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 16 yaşındaki B.A.'nın yüzmek için denize girip boğulma tehlikesi geçirdiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı