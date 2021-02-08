Yüzük ve anahtar dahil unutulan eşyalar, sahiplerini bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yüzük ve anahtar dahil unutulan eşyalar, sahiplerini bekliyor

08.02.2021 12:26 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:38
Yüzük ve anahtar dahil unutulan eşyalar, sahiplerini bekliyor

AKSARAY'da, parklarda ve toplu taşıma araçlarında unutulan, aralarında cep telefonu, yüzük, anahtar ile cüzdanın olduğu eşyalar sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza ediliyor.

AKSARAY'da, parklarda ve toplu taşıma araçlarında unutulan, aralarında cep telefonu, yüzük, anahtar ile cüzdanın olduğu eşyalar sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza ediliyor. 

Kentte, toplu taşıma araçlarının yanı sıra park, bahçe ve terminallerde unutulan eşyalar, Aksaray Belediyesi'nin Zabıta Müdürlüğü'ne ait depoda bekletiliyor. Burada sahiplerinin beklendiği eşyalar arasında cep telefonu, yüzük, cüzdan, gözlük, anahtar ve paralar bulunuyor. Depoda muhafaza edilen eşyalar, başvuru yapan sahiplerine teslim ediliyor. 

Zabıta memuru Volkan Akçalı, eşyalarını unutanlara çağrıda bulunarak, "Buluntu eşyalar bize getiriliyor. Biz de kayıp eşyaları tutanak karşılığı teslim alıyoruz. Nüfus cüzdanları, ehliyet, kredi kartları, gözlük, araç ve ev anahtarları, cep telefonları, çantalar ve içinde para bulunan cüzdanların yanı sıra yüzük bile var. Bunları saklıyoruz. Vatandaşlarımızın kayıpları varsa bize müracaat etsinler. Kayıp eşyalarına hemen kavuşurlar" dedi.

 


Yüzük ve anahtar dahil unutulan eşyalar, sahiplerini bekliyor
Yüzük ve anahtar dahil unutulan eşyalar, sahiplerini bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hadise Demet Akalın Acun Ilıcalı Didem Kınalı
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Deniz Türüç Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüzük ve anahtar dahil unutulan eşyalar, sahiplerini bekliyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 12:38:53. #1.15#
title