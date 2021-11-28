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Kaybolan atını bulan sahibi gözlerine inanamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaybolan atını bulan sahibi gözlerine inanamadı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde birkaç gün önce kaybolan atın üzeri beton ile kapalı kanalizasyon çukuruna düştüğü ortaya çıktı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde birkaç gün önce kaybolan atın üzeri beton ile kapalı kanalizasyon çukuruna düştüğü ortaya çıktı. At beton kırılarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı kırsal Ürünlü Mahallesi'nde yaşandı. Mahmut Çoban'a ait at, birkaç gün önce aniden ortadan kayboldu. Atını her yerde arayan ancak bulamayan Çoban, mahalledeki bir evin yakınında bulunan üstü beton ile kapalı kanalizasyon hattından sesler geldiğini öğrendi. Bölgeye giden Çoban, içerden gelen seslerin atına ait olduğunu belirledi. Atın kanalizasyona nasıl girdiğine anlam veremeyen Çoban, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, atın bulunduğu çukuru görünce hayretler içerisinde kaldı. Çağrılan iş makinesi yardımıyla çukurun üzerindeki küçük kapak kaldırılarak beton kırıldı ve yeni bir yol açıldı. Birkaç gün boyunca çukurda kaldığı için bitkin düşen ve korkan at kendi başına çıkamayınca boynuna halat bağlandı. Vatandaşlar ve görevliler, halat yardımıyla kazılan çukurun başına kadar getirilen atı kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Çekerek çıkartmanın ata zarar vereceğini düşünen görevliler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak atın kendi başına çıkmasını sağladı. Çağrılan veteriner tarafından gerekli kontrolleri yapılan atın vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi. - ŞANLIURFA

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