Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 138 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 138 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 138 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 138, Palandöken'de 115, Uludağ'da 110, Erciyes'te 100, Kartepe'de 86, Hakkari'de 85, Ilgaz'da 78, Sarıkamış'ta 59, Ergan'da 59, Yedikuyularda 47, Konaklı'da 40, Davraz'da 34, Ladik'te 28, Nemrut ve Yıldıztepe'de 22, Yıldız Dağı'nda 20, Yalnızçam'da 9, Haserek'te 7, Mersivan'da 6, Keltepe, Ovacık ve Hazarbaba'da 5, Elmadağ ve Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: