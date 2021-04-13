Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 138 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 138 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 138 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 138 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 138 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 138, Palandöken'de 115, Uludağ'da 110, Erciyes'te 100, Kartepe'de 86, Hakkari'de 85, Ilgaz'da 78, Sarıkamış'ta 59, Ergan'da 59, Yedikuyularda 47, Konaklı'da 40, Davraz'da 34, Ladik'te 28, Nemrut ve Yıldıztepe'de 22, Yıldız Dağı'nda 20, Yalnızçam'da 9, Haserek'te 7, Mersivan'da 6, Keltepe, Ovacık ve Hazarbaba'da 5, Elmadağ ve Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez14.04.2021En düşükEn yüksek
UludağS18
PalandökenÇB-73
SarıkamışÇB68
NemrutAB-55
KonaklıÇB-63
DavrazS27
ErciyesPB-75
IlgazKKY-44
HakkariPB-104
(KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sağanak, PB: Parçalı bulutlu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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