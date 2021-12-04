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Kavşakta kırmızı ışıkta geçmeye çalışan sürücü kazaya neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kavşakta kırmızı ışıkta geçmeye çalışan sürücü kazaya neden oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe ışıklı kavşakta kaza meydana geldi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe ışıklı kavşakta kaza meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen araç başka bir araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçenin girişinde Perşembe ışıklı kavşakta meydana geldi. Her gün en az bir kazanın yaşandığı ışıklı kavşakta kırmızı ışığa aldırış etmeden geçmeye çalışan D.K.' ya ait Peugeot markalı 67 ZV 167 plakalı araç sürücüsü Zonguldak yoluna hızlıca dönmek isterken yeni köprüden OSB tarafına geçmekte olan G.B'nin kullandığı Hyundai marka 38 UZ 731 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi ve polisi arayarak yardım istedi. Kırmızı ışıkta geçen aracın sürücüsü kazaya sebebiyet vermesiyle trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü D.K.'yı ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza yapan araçları yoldan kaldırarak trafiği tekrar düzene koydu. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kavşakta kırmızı ışıkta geçmeye çalışan sürücü kazaya neden oldu

Kavşakta kırmızı ışıkta geçmeye çalışan sürücü kazaya neden oldu

Kavşakta kırmızı ışıkta geçmeye çalışan sürücü kazaya neden oldu

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