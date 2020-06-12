Kavşakta kamyonla otobüs çarpıştı, korkudan bayılan yolcu hastaneye kaldırıldı
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Kavşakta kamyonla otobüs çarpıştı, korkudan bayılan yolcu hastaneye kaldırıldı

Aydın Efeler ilçesinde kamyonla otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında adeta faciadan dönüldü.

Kavşakta kamyonla otobüs çarpıştı, korkudan bayılan yolcu hastaneye kaldırıldı
12.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:25

Aydın Efeler ilçesinde kamyonla otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında adeta faciadan dönüldü. Kazada aşırı derece korkarak bayılan bir yolcu, üzerindeki paniği atamayınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 11: 30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Malazgirt Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Yörük Ali Efe Bulvarı üzerinde seyretmekte olan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü ile Taşlıboğaz Bulvarı üzerinde seyretmekte olan bir hafriyat kamyonu Malazgirt Kavşağı'nda çarpıştı. Kamyonun otobüsün sağ arka tarafından çarpması sonucu meydana gelen kazada küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yolcular ve çevredekiler büyük panik yaşadı.

Kazadan sonra yaşadığı şoku üzerinden atamayan bir bayan ise yolcu otobüsünde baygınlık geçirdi. Kısa süreliğine otobüs içerisinde panik yaşanırken yolun sağına çekip duran otobüsteki yolcular tahliye edildi. Kazadan sonra baygınlık geçiren kadın yolcu ise olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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