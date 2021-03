Kavak'tan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, aile kurumunun temelini oluşturan, değerlerin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki başarıları kadar yetiştirdikleri nesillerle de geleceğin şekillenmesine herkesten daha çok katkıda bulunduğuna işaret etti.

Kadınların fedakarlıkları ve nezaketleriyle toplumun denge unsuru olduğunu vurgulayan Saygılı, şunları kaydetti:

"Tarihimizin her devrinde kadınlar, aile ve toplum yapısının en değerli yerinde bulunmuştur. İnsan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi, demokrasi kültürünün yerleşmesi ile kadınlar, eğitimden bilime, sanattan kültüre hayatın her alanında başarı ile yerini almış ve almaya devam etmektedirler. Hal böyleyken kadınlarımıza yönelik şiddet olgusu ve bunun yol açtığı derin toplumsal sorunlar bizleri üzmektedir. Toplumun bütün bireyleri olarak şiddet olgusu ile mücadele etmeli ve kadınlara karşı sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayışla davranmayı insani bir gereklilik olarak görmeliyiz. Hayatımızın her anında bize destek olan, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren başta şehit ve gazilerimizin eş ve anneleri olmak üzere tüm fedakar annelerimizin, kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Kavak'ta jandarma ekipleri Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, dinamik denetim süreci kapsamında Kavak-Asarcık kara yolu, mahalle grup yolları ve ilçe girişindeki kontrol noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Trafik kuralları, emniyet kemeri ve Kovid-19 salgınına karşı alınması gereken tedbirlerin öneminin anlatıldığı denetimlerde, Valilik tarafından vakaların azaltılması konusunda başlatılan "Benim rengim mavide" kampanyasından olumlu sonuç alınabilmesi için belirlenen kurallara uyulması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay