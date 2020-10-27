Kavak Müftüsü Belen'den Mevlid-i Nebi Haftası mesajı
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Kavak Müftüsü Belen'den Mevlid-i Nebi Haftası mesajı

27.10.2020 16:29 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:29
Kavak Müftüsü Belen'den Mevlid-i Nebi Haftası mesajı

Kavak Müftüsü Yakup Belen, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kavak Müftüsü Yakup Belen, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Belen, mesajında, 28 Ekim Çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece, Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettikleri Mevlid Kandili'ni idrak edeceklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının bu geceyi içine alan haftayı "Mevlid-i Nebi Haftası" olarak kutladığını anlatan Belen, haftanın bu yılki temasının "Peygamberimiz ve Çocuk" olarak belirlendiğini ifade etti.

Çocuklara Allah'ı, peygamberi tanıtmak, ibadet alışkanlığı ve güzel ahlak kazandırmanın en önemli sorumluluklarından olduğunu vurgulayan Belen, şunları kaydetti:

"Onların zihinlerini ilimle, hikmetle, edeple donatalım, her türlü sapkın düşüncelerden, ahlaka aykırı tutum ve davranışlardan uzak tutalım. Yüce kitabımızı rehber edinen, Allah'ın Resulünü örnek alan, vatanına ve milletine vefa ile bağlanan güzel bir nesil bırakmak herkesin vazgeçilmez sorumluluğudur. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni en içten duygularımla kutluyorum."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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