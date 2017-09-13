Kavak'a 10 Milyon Liralık Alt Yapı Yatırımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt, Kavak ilçe merkezine 3,5 yıl içinde 10 milyon liralık alt yapı yatırımı yaptıklarını belirtti.



Kavak ilçe merkezinin altyapısını yeniden inşa ettiklerini ifade eden SASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt, "Kavak şehir merkezinde 3,5 yıl içinde 20 kilometre kanalizasyon ve 10 kilometre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 30 kilometrelik, alt yapı şebeke hattı döşendi. Bu alt yapı yatırımlarına 10 milyon lira harcama yapıldı. Kavak ilçe merkezinin her kısmını yeniden inşa ederek, adeta oya gibi işledik" dedi.



Kavak şehir merkezinin alt yapısının yüzde 80'inin tamamladığının altını çizen Muhlis Yeşilyurt, "Kavak İlçe Belediyesi tarafından, 25-30 yıldan beri maddi nedenler sebebiyle yapılamayan ve eskiyen kanalizasyon şebeke hatları, SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yeniledi. İlçe merkezindeki Kurtuluş Yolu'nun kenarındaki bazı yerleşim bölgesinin alt yapısını bu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.



Öte yandan, 2017 yılın da Havza, Bafra, Kavak, Ladik, Tekkeköy ve Ayvacık ilçelerinin kırsal kesiminde ihtiyaç duyulan mahallelerin kanalizasyon sorununu da çözdüklerine dikkat çeken Yeşilyurt, "Havza ilçesi kırsalındaki, Ağdır Hasan Mahallesi'nde 500 metre ve Güvercinlik Mahallesi'nde ise 2,5 kilometre kanalizasyon hattı yapıldı. Bafra ilçesi kırsalı El Davut Mahallesi'nde 2,7 kilometre kanalizasyon hattı yapıldı. Kavak ilçesi kırsalında Çakallı Mahallesi Deniz Ereği Sokak'ta da 2 kilometrelik kanalizasyon hattını tamamlandık" şeklinde konuştu.



Tekkeköy ilçesi kırsalı Yeşilyurt Mahallesi'nde 1,4 kilometre kanalizasyon hattının tamamlandığını kaydeden Muhlis Yeşilyurt, şunları söyledi: "Ayvacık ilçesi kırsalındaki Çarşı Köy Mahallesi'nde 2,2 kilometre kanalizasyon hattı tamamlandı. Ladik ilçesi kırsalı, Kızıl Sini Mahallesi'nde de 500 metre kanalizasyon hattı tamamlandı. SASKİ Genel Müdürlüğünün iş makineleri ve personeli ile alt yapı çalışmaları yapıldı. Kırsal kesimdeki mahallelerin altyapı çalışmaları ise, bu yıl sonuna kadar devam edecek."



SASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt, Güney Bölgesi Ana Kontrolörü İnşaat Mühendisi Atilla Akın, Kavak Şube Müdürü Savaş Gayretli ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kanal Makineleri Bakım ve Onarım Şantiye Şefi Ali Erdoğan ile birlikte, Kavak ilçe merkezinde incelemelerde bulunarak, alt yapı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. - SAMSUN