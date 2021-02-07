Katı Atık Ayrıştırma, İşletme ve Enerji Üretim Fabrikası'ndan çıkan fermantasyonlar incelendi

MAM Enerji Enstitüsü ve Ege Üniversitesi akademisyenlerinin ilk test üretiminin gerçekleştiği Katı Atık Ayrıştırma, İşletme ve Enerji Üretim Fabrikası'ndan çıkan fermantasyonları incelemek üzere kente geldiği bildirildi.

TÜBİTAK-MAM Enerji Enstitüsü ve Ege Üniversitesi akademisyenlerinin ilk test üretiminin gerçekleştiği Katı Atık Ayrıştırma, İşletme ve Enerji Üretim Fabrikası'ndan çıkan fermantasyonları incelemek üzere kente geldiği bildirildi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Faruk Özlü, TÜBİTAK – MAM Enerji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Fehmi Akgün ile heyeti ve Ege Üniversitesi Biyomühendislik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nuri Azbar, Katı Atık Ayrıştırma, İşletme ve Enerji Üretim Tesisi işletmecisi ENVİO Şirketi yöneticileri ve Düzce İli Katı Atık Birliği (DİKAB) yöneticilerini Prof.Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde ağırladı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü heyetle yaptığı görüşmede, fermantasyondan çıkan ürünlerin toprak iyileştirici ve gübre olarak kullanabileceğini değerlendirdi.

Toplantıda, Hecinler bölgesinde bulunan Katı Atık Ayrıştırma, İşletme ve Enerji Üretim Fabrikası'nın durumu, kapsamlı çalışmalarla maksimum ekonomik değere dönüştürülmesi noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Özlü, "Çöp ekonomik bir değerdir. Çöp altındır. En büyük isteğim atık miktarını minimize edebilmek ve çıktısının ekonomiye katkı sunmasını sağlayabilmek. Tesisimizi kapsamlı çalışmalarla maksimum ekonomik değere dönüştürmemiz lazım. TÜBİTAK'tan Sayın Fehmi Akgün ve heyetimiz, Ege Üniversitesi'nden gelen Nuri Azbar, ENVİO ve DİKAB yöneticilerimizle bu konuyu masaya yatırdık. Yapacakları incelemeler ve çalışmalar çok önemli. Belediye olarak Katı Atık Ayrıştırma, İşletme ve Enerji Üretim Fabrikamızın verimliliğini artırma konusunda kararlıyız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever