Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



İş Portföy Yab.

14.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:22

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,066352 0,44 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,636339 0,40 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,046059 0,33 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,241496 0,33 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,976975 0,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021521 0,80 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028096 0,79 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014173 0,67 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,026087 0,32 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,497615 0,27 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,903646 1,02 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,130126 0,99 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,887617 0,87 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034635 0,61 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027957 0,58 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,204282 0,94 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,121154 0,44 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,303163 0,40 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,036784 0,37 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,148971 0,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,921942 0,81 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,522778 0,74 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,445197 0,66 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041807 0,65 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,300250 0,62 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,577496 1,24 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043784 0,69 Fiba Portföy Altın Fonu 0,025764 0,68 TEB Portföy Altın Fonu 0,074035 0,67 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,030194 0,67 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021575 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056435 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,581856 0,03 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,839622 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,757704 0,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)