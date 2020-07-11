Katarlı atletler Palandöken'e hayran kaldı Katar Atletizm Milli Takımı 3 bin 200 rakımlı Palandöken'de antrenmanlara başladı.

Katar Atletizm Milli Takımı 3 bin 200 rakımlı Palandöken'de antrenmanlara başladı. Yüksek rakımından dolayı özellikle kamp için Erzurum'u tercih eden sporcular Palandöken'e hayran kaldı.

Katar Atletizm Milli Takımı 15 atletiyle birlikte Erzurum Palandöken'deki VE Otel'de, Katar'ın Doha kentinde düzenlenecek olan Elmas Lig turnuvası (Diamond League) için kamp yapıyorlar. Pandemi sürecinden nedeniyle turnuvanın hangi tarihte başlayacağı belli olmazken, atletler Eylül ayına kadar kamplarını Erzurum'da sürdürmeyi planlıyor.

Hayran kaldılar

Sporcular yüksek rakımda ve ılıman havada antrenmanlarını sürdürürken Palandöken'e de hayran kaldılar. Özellikle konakladıkları VE Otel çevresindeki dağlık ve yeşillik alanda antrenman yapan atletler ılıman havada kamp yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Katar Atletizm Milli Takım Antrenörü Tomas Lewandowski, kamp için Erzurum'u tercih ettiklerinden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, "Daha önce Türk Milli Takımı'nın ve İspanya Milli Takımı'nın Erzurum'da kamp yaptığını biliyorduk. Biz de o yüzden burayı tercih ettik. Sporcularımızın sağlığını düşünerek buranın en doğru yer olduğuna karar verdik. Çünkü buranın hava şartları çok güzeldi. Rakımı çok yüksek ve hava çok serin duruyor. Burada antrenmanımızı tamamladıktan sonra hemen ağırlık çalışmalarımızı yapabiliyoruz. Burada gittiğimiz her alan çok temiz diyebilirim" dedi.

Sporculardan Aboubakar ise "Burası çok iyi ve konforlu bir yer, dağ olarak çok yüksek. Havası çok temiz ve çok güzel bir yer. Erzurum'u ilk kez duydum ama çok beğendim" şeklinde konuştu.

"Bir daha gelmeyi düşünüyoruz"

Elmas Lig'de yarışacak olan atletlerden Abdi Hasan, Palandöken'in havasının sporcu sağlığı için çok iyi olduğunu kaydederek, "Otelin konumu çok güzel diyebilirim. Koşu alanlarımız çok rahat ve bizim için çok iyi olan bir havası var. Doha'daki Elmas Ligi'nde yarışacağım, onun için sıkı çalışıyorum" açıklamalarında bulundu.

Milli Takım Antrenörü Yaser El Sayadi de Türk insanlarının kendileri gibi cana yakın olduğunu vurgulayarak "Eğer tekrardan Türkiye'yi düşünürsek kamp için direkt Erzurum'a geleceğiz. Türk insanları bizim gibi cana yakın insanlar. Buranın havasından çok memnun kaldık. Türk atletleri tanıyorum, çok güçlü ve başarılılar. Doha'daki turnuvada onlarla yarışacağımızı biliyoruz. Türk atletler gerçekten çok başarılılar" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA