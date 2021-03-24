KASTAMONU - Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışından görüntü

Karayolları ekiplerinin çalışması

Araçların karlı yolda ilerlemesinden görüntü Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu-Ankara kara yolunun Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde etkili olan kar yağışı, Ilgaz Dağı mevkisinde de ara ara ulaşımda aksamalara neden oldu.

Küre ilçesinde de etkili olan kar yağışı sonrası etraf beyaza büründü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu