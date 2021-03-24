KASTAMONU - Kar yağışı etkili oldu
24.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:14
Kar yağışından görüntü Karayolları ekiplerinin çalışması Araçların karlı yolda ilerlemesinden görüntü Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışından görüntü
Karayolları ekiplerinin çalışması
Araçların karlı yolda ilerlemesinden görüntü Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu.
Kastamonu-Ankara kara yolunun Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde etkili olan kar yağışı, Ilgaz Dağı mevkisinde de ara ara ulaşımda aksamalara neden oldu.
Küre ilçesinde de etkili olan kar yağışı sonrası etraf beyaza büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu