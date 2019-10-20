Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

20.10.2019 21:08

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Batı Çevre Yolu kavşağında İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen bir otomobil durduruldu.



Otomobilde yapılan aramada 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.



Ekipler otomobildeki A.C, K.S, ve M.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA