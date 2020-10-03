Kuma oturan balıkçı teknesi kurtarıldı
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Kuma oturan balıkçı teknesi kurtarıldı

03.10.2020 20:41 | Son Güncelleme: 03.10.2020 21:23

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da balıkçı barınağına girmek isterken kuma oturan tekne, diğer balıkçıların yardımıyla kurtarıldı.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da balıkçı barınağına girmek isterken kuma oturan tekne, diğer balıkçıların yardımıyla kurtarıldı.

İlçe açıklarında avlanan balıkçıların kullandığı tekne, motor arızası nedeniyle Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'na girmek istedi. Bu sırada tekne, sığ alanda karaya oturdu.

Teknenin kuma saplandığını gören diğer balıkçılar Ramazan Acar ve Erdi Sarı, tekneleriyle yardıma gitti.

Tekne, balıkçıların uzun uğraşları sonucunda kumdan çıkarıldı.

Yeniden denize açılan tekne, motorundaki arızanın tamir edilmesi için başka bir barınağa gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

Kurtarma anları ise balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kurtarma çalışmalarına katılan balıkçılardan Ufuk Gemicibaşı, AA muhabirine, barınak ağzının dalgaların taşıdığı kumlardan dolayı sığ olduğunu belirtti.

Sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım istediklerini anlatan Gemicibaşı, "Biz bölgeye hakim olduğumuz için kontrollü şekilde içeriye girebiliyoruz ancak bugün karaya oturan balıkçı arkadaşımız gibi durumu bilmeyenler de böyle sıkıntılar yaşayabiliyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sorunun çözülmesini istiyoruz." dedi.

Kuma oturan balıkçı teknesi kurtarıldı
Kuma oturan balıkçı teknesi kurtarıldı
Kuma oturan balıkçı teknesi kurtarıldı
Kuma oturan balıkçı teknesi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Gemicibaşı

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