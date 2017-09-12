Kastamonu'da Kinoa Hasadı

Kastamonu'da deneme amaçlı ekimi yapılan kinoanın hasadı gerçekleştirildi.



Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "astronot yiyeceği" olarak bilinen kinoa bitkisinin Kastamonu'da yaygınlaştırılması için ilk etapta 200 dönüm alanda ekiminin yapıldığını söyledi.



Butur, ilk hasadın verimli olduğunu belirterek, "Kinoanın bu yıl ilk defa Kastamonu'da üretimi yapıldı. Kastamonu'nun bir köyünde arkadaşımız 200 dönüm alana kinoa ekti. Hasadını birkaç gün evvel yaptı. Verim noktasında dönüm başına 200 kilogram verim aldık. Bu da ortalamamızın iyi olduğunu gösteriyor. Kastamonu'da bu ürün üretilebiliyor. Kinoa Kastamonu iklimine uygun. Bunu da görmüş olduk." dedi.



Kinoanın alternatif ürün olarak kullanılabileceğini anlatan Butur, "Türkiye'de henüz çok yaygınlaşmadı. Yeni bir ürün. Arkadaşımız rekoltesinden oldukça memnun." diye konuştu.