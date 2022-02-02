Kastamonu'da istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı
AA, Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'da istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Plakası henüz belirlenemeyen Ayhan Devrez (41) yönetimindeki tır, Doğa Çevre Yolu Örencik köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek istinat duvarına çarptı.
Yaralanan Devrez, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kara yolunda kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel