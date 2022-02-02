Kastamonu'da istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı

AA, Bilal Kahyaoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Kastamonu'da istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Kastamonu'da istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Plakası henüz belirlenemeyen Ayhan Devrez (41) yönetimindeki tır, Doğa Çevre Yolu Örencik köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek istinat duvarına çarptı.

Yaralanan Devrez, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kara yolunda kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Kastamonu, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title