Kastamonu'da evinde 103 parça tarihi eser bulunan kişi yakalandı
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Kastamonu'da evinde 103 parça tarihi eser bulunan kişi yakalandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde evinde 103 parça tarihi eser niteliğinde obje bulunan kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da evinde 103 parça tarihi eser bulunan kişi yakalandı
16.07.2020 18:43 | Son Güncelleme: 16.07.2020 19:46

Kastamonu'nun Daday ilçesinde evinde 103 parça tarihi eser niteliğinde obje bulunan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kişinin elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu ve bunları satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada içinde sikke, yüzük ve metal parçalar bulunan tarihi eser niteliğindeki 103 parça obje ile dedektör ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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