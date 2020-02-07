Kastamonu'da "4. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" sona erdi

07.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:16

Kastamonu'da düzenlenen "4. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" programı tamamlandı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen program, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ev sahipliğinde Ilgaz Dağı'ndaki bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

"Kalkınma ajanslarının rolleri, katkıları ve UNESCO ile iş birliği" başlığıyla düzenlenen ve 4 gün süren kış okulunda somut olmayan kültürel miras alanında uluslararası deneyime sahip uzmanların katılımıyla kültürel mirasları koruma, sürdürülebilir kalkınma ile somut olmayan kültürel miras arasındaki ilişkiler tartışıldı.

Programın sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, etkinliğin bu alanda çalışan kurumlar açısından faydalı olduğuna inandığını söyleyerek, "Bu etkinlikte sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve kalkınma perspektifinden UNESCO programları ve listelerini değerlendirme imkanı bulurken, program süresince somut olmayan kültürel miras alanında değerli uzmanlarımızın farklı perspektiflerde bilgi ve tecrübelerinden istifade etme imkanı bulduk." dedi.

Kış okulunun çok verimli geçtiğini aktaran Genç, ilerleyen süreçte bölge açısından olumlu sonuçlar olacağına inandığını dile getirdi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da verimli şekilde çalışmayı tamamladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kastamonu, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkentliği yaptı. Bunun ardından Kastamonu'da UNESCO süreciyle ilgili önemli gelişmeler oldu. Valiliğimiz ve KUZKA, UNESCO masası denilen kurumsal bir yapı oluşturmuş. Bu, bizim önem verdiğimiz ve not etmemiz gereken çok önemli bir husustur. UNESCO sürecinde Kastamonu, birçoğu kültürel olmak üzere somut ve somut olmayan kültür sözleşmeleri, yaratıcı şehirler ağı, öğrenen şehirler ağı, üniversite ve liselerin eğitim programlarına entegrasyonu, UNESCO kürsüsü gibi ağlara dahil olabilir. Kastamonu'nun bu konuda önemli potansiyellere sahip olduğunu görebiliyoruz."

Kaynak: AA