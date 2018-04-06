Kastamonu Belediyesi'nden Girişimci Kadınlara Mikro Kredi Desteği

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, Türkiye'de 175 bin kişiye 725 milyon lira kredi verdiklerini belirterek, 60 ile 90 şubede bu destekleri sağladıklarını söyledi.

TİSVA ile Kastamonu Belediyesi tarafından Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokol törenine katılan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, mikrokredi alan kadınların kendilerine, ailelerine, mahallelerine ve kentlerine ekonomik ve sosyal anlamda önemli katkılar sağladığını ifade ederek, bu kapsamda Kastamonu Belediyesinin girişimci kadınlara önemli destekler verdiğini kaydetti.

Girişimci kadınlara yönelik verilen bu küçük sermayenin kaynağının Belediye Başkanı Tahsin Babaş olduğunu söyleyen Akgül, "Belediye Kanununa dayanarak başkanımız bizimle yaptığı protokol doğrultusunda sizlere bu fonu sağlıyor. Bu fon hiçbir şekilde bağış, borç ya da kredi değil. Bu projeyi siz ne kadar büyüterek götürürseniz bu para sizde kalır. Siz 'Yorulduk bırakıyorum' derseniz bu parayı sizden alıp belediyemize vereceğiz. Sizden isteğimiz işinizi büyütün ve gelirinizi daha iyi yerlere taşıyın" dedi.

Kadınların kendi ayakları üzerinde durmasının önemine değenine Akgül, "Hiç kimseye gidip avuç açacak halimiz yok. Siz anneler kendi ayaklarınız üzerinde durduğunuz sürece yetiştirdiğiniz çocuklara da kendi ayakları üzerine durmayı öğretiyorsunuz. Siz ne kadar güçlü olursanız, onlara daha güçlü bireyler olma imkanını sunarsınız. Buradan elde ettiğiniz gelirlerle evlatlarınızı daha güzel imkanlara ve okullarda okutma imkanı bulacaksınız" diye konuştu.

Türkiye'de 175 bin kişiye 725 milyon lira kredi verdiklerini açıklayan Akgül, "60 ilde 90 şubede bu desteği sağlıyoruz. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Çin malı türü ürünlerin satılmasına karşıyım"

Kastamonu yöresine ait ürünlerin üretilmesine ciddi manada katkısı olan kadın girişimcilere destek verdiklerini belirten Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, "Bu çalışma daha önce valilik eliyle yapılıyordu şimdi belediye olarak biz bir protokol hazırladık ve bunu sürdürülebilir hale getireceğiz. Benim için burada paranın miktarı önemli değil. Bizim için en yararlı projelerden birisi bu. Biz sizi ne kadar bu işin içine çekebiliyorsak hem aileniz hem de ilimiz fayda görür kanaatindeyim. Bu sene Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi. Bizim Kastamonu'nun tüm özelliklerini sergilememiz lazım" ifadelerini kullandı.

Yöresel ürünlerin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğine işaret eden Başkan Babaş, şunları söyledi:

"Çin malına karşıyım. Bizim kendi yöremize ait mükemmel bir şey var mı? Sizler üretin, bizden destek isteyin. Biz ihtiyaç sahibi mi değil mi diye sorgulamıyoruz. Yeter ki girişimci olsun. Bu işi yapıyorsa biz yardım edeceğiz. İsrafı Önleme Vakfı'na da teşekkür ediyorum. Protokolümüzü imzaladıktan sonra girişimci ilk 10 kadına mikro kredilerini takdim edeceğiz. Sonraki aşamada ise 100 girişimciye daha mikro kredilerini vereceğiz, talepleri geri çevirmeyeceğiz."

Konuşmaların ardından Akgül ve Babaş, protokolü imzaladı. Törende, mikrokredi almaya hak kazanan 10 girişimci kadına da kredileri verildi. - KASTAMONU