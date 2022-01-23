Kastamonu-Ankara kara yolunun Ilgaz Dağı mevkisinde ulaşım güçlükle sağlanıyor - Haberler
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Kastamonu-Ankara kara yolunun Ilgaz Dağı mevkisinde ulaşım güçlükle sağlanıyor

Kastamonu-Ankara kara yolunun Ilgaz Dağı mevkisinde ulaşım güçlükle sağlanıyor
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle Kastamonu- Ankara kara yolunun Ilgaz Dağı mevkisinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kayganlaşan yolda kayan araçlar iş makineleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarılıyor.

Kar yağışı kent merkezinde de etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı.

Kent merkezinde belediye, kara yolunda Karayolları, köylerde ise İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ve polis ekipleri de sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Ankara, kar, Güncel, Haber

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