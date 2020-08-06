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Kaspersky ve Ferrari'den iş birliği

Ferrari'nin Formula 1 takımı Scuderia Ferrrari'nin siber güvenlik sponsoru olan Kaspersky, son dönemde teknik konularda da iş birliğine girerek Ferrari'ye birinci sınıf siber güvenlik ve altyapı koruması sağlıyor.

Kaspersky ve Ferrari'den iş birliği
06.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:31

Ferrari'nin Formula 1 takımı Scuderia Ferrrari'nin siber güvenlik sponsoru olan Kaspersky, son dönemde teknik konularda da iş birliğine girerek Ferrari'ye birinci sınıf siber güvenlik ve altyapı koruması sağlıyor.

Kaspersky açıklamasına göre, firma, dünyanın en önde gelen markalarından Ferrari ile yaptığı stratejik iş birliğinin 10'uncu yılını kutluyor.

Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Kaspersky her iki şirketin de paylaştığı mükemmellik, ekip çalışması ve tutku gibi değerleri merkezine alan özel bir kampanya başlattı.

Dünyanın önde gelen siber güvenlik markası Kaspersky, 2010 yılından bu yana dünyanın dört bir yanındaki yarış pistlerinde Scuderia Ferrari'nin yanında yer alıyor. Sponsorluk anlaşmasının yanı sıra bu iki dünya markasının iş birliği daha da güçlü hale geldi.

Kaspersky, Maranello'daki dünyaca ünlü fabrikadan tüm F1 yarış pistlerine kadar her yerde Ferrari'nin 7 gün 24 saat en son teknoloji BT güvenliği önlemlerinden yararlanmasını sağlıyor.

Siber güvenlik şirketi Ferrari'nin sıkı güvenlik standartlarını karşılamayı sürdürüyor. Bugün Ferrari'nin tüm uç nokta cihazları Kaspersky tarafından korunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, "Formula 1'e 10 yıl önce katıldık ve o günden bu yana Ferrari ile güçlü bir iş birliği kurduk. Çok farklı endüstrilerde faaliyet göstersek de teknolojik liderlik, yenilik tutkusu ve yapılan işte daha iyi olma gibi tutkuları paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ferrari BT, Güvenlik ve Uyumluluk Direktörü Alessandro Sala da Formula 1'de simülasyonlar ve araç performansını ölçen sistemler gibi son derece gelişmiş BT sistemlerinin yer aldığını belirterek, "Bu sistemlerde yüksek performanslı bilgi işlem ve takımların kendi geliştirdikleri yazılımlar gibi çeşitli teknolojiler kullanılıyor. Uygulamaların kendine özgü yapısı veri güvenliği için özel bir çözüm gerektiriyor. Kaspersky, Ferrari'nin sürekli gelişen gereksinimlerini karşılamasına yardımcı oldu, artan tehditleri yenilikçi ve yüksek performanslı ürünlerle önlememizi sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyayı daha güvenli hale getirmeyi kendimize görev edindik"

Kaspersky Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew Winton ise şunları kaydetti:

"Dünya lideri bir siber güvenlik şirketi olarak Scuderia Ferrari ile mükemmellik, tutku ve ekip çalışması gibi birçok değeri paylaşıyoruz. Uzun ve başarılı iş birliğimizin altını çizen bu değerleri yeni kampanyamızda güçlendiriyoruz. İnsanların dijital fırsatları yakalamasını sağlayan teknolojileri koruma altına alarak dünyayı daha güvenli hale getirmeyi kendimize görev edindik. Ferrari'nin verilerini güvene aldığımız 10 yıllık iş birliği, hızın ve sorunlara hızlı tepki vermenin önemini anlamamıza yardımcı oldu. Mükemmelliğin hiçbir şeyden ödün vermemek olduğunu, tutkunun özel bir şeyin parçası olma arzusu olduğunu ve ekip çalışmasının ise harika insanların inanılmaz şeyler ortaya çıkarmasını sağladığını öğrendik. Bu değerler Kaspersky ve Ferrari'nin uzun süreli iş birliğinin ruhunu yansıtıyor."

Kaspersky, Ferrari'ye birçok farklı alanda güvenlik sunuyor. Uç nokta güvenliği gibi geleneksel kurumsal alanların koruma altına alınmasının yanı sıra sızma testleri, zayıflık değerlendirmeleri ve tehdit istihbaratı gibi hizmetler sunuluyor. Ayrıca, talep olduğunda performansa minimum etkiyle sistem taraması da yapılıyor.

Ferrari ile yapılan iş birliğinin 10. yılını kutlamak için Kaspersky, her iki markanın paylaştığı değerlere odaklanan özel bir iletişim kampanyası başlattı. Bu özel proje ile şirket, insanları hem motor sporlarının enerjisini hem de dijital güvenlik dünyasını keşfetmeye çağırıyor. Böylece teknolojinin sunduğu fırsatlardan herkesin yararlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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