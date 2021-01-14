Kasımpaşa maçının ardından

Fuat Çapa: Kupa taraftarımıza armağan etmek istediğimiz bir şeydi

"Pozisyon penaltıydı"

Erol Bulut: Tur atladığımız için mutluyuz

"Ömer Faruk konusunda biz elimizden geleni yaptık""Mert Hakan ile yarın konuşacağız""Perotti ayrılırsa oraya bir takviye yapacağız"

Ata SELÇUK/ - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında kendi sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselirken, maçın ardından her iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısına katıldı.Ülker Stadyumu'ndaki basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, kendileri adına önemli bir maç olduğunu söyleyerek, "Maçtan önce kupaya çok önem vererek maça çıktık. Bu sezon kupa gerçekten taraftarımıza armağan etmek istediğimiz bir şeydi. Avrupa kupalarına gitmek için en kolay yoldu, 100'üncü yılımızda. Kupada maç sayısı çok azdı, o bilinçle sahaya çıktık. Fenerbahçe, ilk 8 hafta oynadığı oyun, sonrasında istediği sonuçları alamadığı bir periyot, sonrasında tekrardan istediği sonuçları alan bir takımdı. İnisiyatifi rakibe bırakan, baskıyla, duran toplarla ve yan toplarla pozisyon arayan bir yapısı var. Pazartesi oynadığımız bir maç olduğu için, 10 kişi oynadık aynı zamanda, kadroda çok rotasyona gitme şansımız yoktu. Sezonun başında bizimle olup bu maçta olmayan oyuncu sayısı 9. Bizim adımıza rotasyona gitme şansını tamamen yok etti. Aynı oyuncularla çıkmak zorunda kaldık. Çok pozisyona girdik. Fenerbahçe'den daha net pozisyonlara girdik özellikle ilk yarıda. Maçın 60'ıncı dakikasından sonra 1-0 gerideyken pazartesi günkü karşılaşma fizik olarak karşımıza çıktı. Yorulduğunuz zaman konsantrasyonunuz azalıyor, güçsüz kalıyorsunuz. Bu da bugün net bir şekilde gözüktü. Mağlup olduğumuz için çok üzgünüm, taraftarımıza yanıt veremediğimiz için üzgünüz. Son haftalarda da olsa onları tribünlerde görmek istiyoruz. Diğer taraftan sonuç olarak mağlup olduk ama kazandığımız çok şey oldu. Altyapıdan oyuncularımız, yeni transferlerimiz, takım içindeki rekabeti artırdı. Yeni transferlerimiz ilk 11'de başladı. Onlar bize çok şey katacak, bunu gördük. Haris'in Fode'nin Sadiku'nun dönmesiyle biraz daha alternatifimiz olacak. Skoru üretebileceğimiz düşünceye döneceğiz. Fenerbahçe'yi tebrik ederim, kendilerine başarılar dilerim. Karşılaşmadaki performanstan memnun olduğumu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı."POZİSYON PENALTIYDI"Karşılaşmanın ilk yarısında Thelin'in yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, şunları söyledi: "Açıkçası VAR ile ilgili herkes belirli bir yorum yapıyor ama neyi yorumladığımızı biz de bilmiyoruz. Ortası yok bunun. Sadece biz teknik adamlar değil, yorumcularda da, eski hakemlerimizde de bunu çok net görüyoruz. Biz maalesef ülke olarak bunun standartını yakalayamadık. Bizim gördüğümüz ve bulunduğumuz yerden penaltı olup olmadığını görmek çok zordu ama maç sonrasında tekrar görüntüyü izlediğimizde, VAR çağırabilirdi dedik. Neden çağırmadı onu da bilmiyorum. VAR ile ilgili yorumlar yapılıyor. Hakemlerle ilgili yapıyoruz. Biz de kendimizi değerlendirip öz eleştiri yapalım. İşler iyi gittiği zaman kimse hakemden, VAR'dan bahsetmiyor, mağlup olunduğu zaman gündeme getiriliyor. İşimize odaklanıp takımlarımızı nasıl geliştirebiliriz bunu düşünmemiz gerek. Ama tabii ki bu demek değil ki hakkımızı aramayalım."EROL BULUT: TUR ATLADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZFenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ise kupada tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kontrollü bir maç olduğunu kaydeden Erol Bulut, "Sonra maç biraz daha açıldı, iki taraf da pozisyonlar buldu. Hücum anlamında iki takımın da girişimleri oldu, duran toptan golü bulduk, maçın sonuna kadar koruduk skoru. Bundan dolayı mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum" dedi."ÖMER FARUK KONUSUNDA BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"Ömer Faruk Beyaz ile ilgili gelen soruya yanıt veren Bulut, "Ömer Faruk ile ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Gereken bütün durumu sportif direktörümüz size izah etti. Benim burada bir şey söylemem doğru olmaz. Kendisiyle ilgili bir şey söyleyeyim, gerçekten yetenekli ve iyi bir futbolcu. Biz elimizden geleni yaptık, onu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı."MERT HAKAN İLE YARIN KONUŞACAĞIZ"Müsabakanın 90'ıncı dakikasında rakibine yaptığı sert müdahaleden dolayı direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Mert Hakan Yandaş ile ilgili Bulut, "Evet bir profesyonel futbolcu, hatta Fenerbahçe'nin futbolcusu biraz daha sakin kalmalıydı. Ancak Aytaç'ın pozisyonu da kırmızı kart. Hakemin VAR'a çağrılması gerekirdi. Mert Hakan'ın pozisyonu da kırmızı karttı ama 2 kırmızı kart olması gerekirdi. Mert Hakan bir reaksiyon gösterdi. Bunu yarın konuşacağız" değerlendirmesinde bulundu."PEROTTI AYRILIRSA ORAYA BİR TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Diego Perotti'nin sakatlığıyla ilgili bir basın mensubunun sorduğu soru üzerine Bulut, şöyle konuştu: "Perotti çok önemli ve değerli bir futbolcu, Roma'da yaptıkları ortada. Bize katkı yapsın diye transfer edildi ama sakatlıklar onu bir türlü bırakmadı. Ameliyat olacak gibi gözüküyor, 8 aya kadar uzak kalabilir. Ayrılırsa oraya bir takviye kesinlikle yapacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ata SELÇUK