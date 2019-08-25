Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

25.08.2019 16:14

Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Cuma günü MKE Ankaragücü'yle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'ne teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanda, dün Alanyaspor karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyette forma giyen oyuncuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların ise pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Lacivert-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın akşam Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA