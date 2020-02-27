Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, konkordatodan çıktı

27.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:20

Türkiye ekonomisinde toparlanma süreci hızla devam ederken, şirketlerden de güzel haberler gelmeye devam ediyor. 2018-2019 yıllarında konkordato ilan eden şirketler, teker teker bu süreçten çıkmaya başladı. Konkordatodan çıkan şirketler arasına son olarak ünlü restoran zinciri Kaşıbeyaz Lezzet Grubu katıldı.

MAHKEME KARARIYLA KONKORDATODAN ÇIKTI

Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, 2018 Eylül'de Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne müracaat ederek konkordatoya gitmişti. Konkordato sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, 27 Şubat Perşembe günü mahkeme kararıyla konkordatodan çıktı.

"KALİTEDEN ÖDÜN VERMEDEN EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET VERDİK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz, "Tüm bu süreç boyunca 7 şubede, yaklaşık 700 kişiye istihdam sağlamaya devam ettik. Kaliteden ödün vermeden misafirlerimize en iyi şekilde hizmet verdik. Baklava imalathanemizi, yeniden üretim yapmak üzere açtık. Tüm şubelerimizde baklava satışı yapmamızın yanı sıra 'Kaşıbeyaz Baklava' olarak franchise da verdik. Yolumuza her zamankinden daha güçlü devam etmek için yeni girişimlerimizin hazırlıklarını tamamladık. Önümüzdeki günlerde bu girişimlerimizi de sizlerle paylaşacağız" dedi.