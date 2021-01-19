Kartepe'de kaybolduktan sonra ölü bulunan doktor için cenaze töreni düzenlendi
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Kartepe'de kaybolduktan sonra ölü bulunan doktor için cenaze töreni düzenlendi

19.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:06

Kocaeli'nde, evinin yakınındaki su kanalında ters dönmüş aracında ölü bulunan doktor Uğur Tolun için cenaze töreni düzenlendi.

Kocaeli Devlet Hastanesi morgundan alınan Tolun'un cenazesi, İzmit'teki Fevziye Camisi'ne getirildi. Burada taziyeleri Tolun'un ağabeyi Ufuk Tolun kabul ederken, tabutun üzerine Fenerbahçe forması, bir gül ile sarı ve lacivert karanfiller konuldu. Cenaze namazına, Tolun'un yakınları, meslektaşları ile Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve vatandaşlar katıldı.

CENAZESİ İZMİR'E GÖNDERİLDİ

Gözyaşlarıyla İzmir'e gönderilen Tolun'un cenazesinin, yarın Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Tolun'un görev yaptığı Başiskele ilçesindeki özel hastanenin başhekimi Dr. Erhan Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yıldır beraber çalıştıkları anlattı. Uysal, dostu Tolun'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, meslektaşının şerefiyle, onuruyla ve tıp bilgisiyle görev yaptığını söyledi. Tolun'u genç yaşta kaybettiklerini dile getiren Uysal, "Allah rahmet eylesin. Bu acı günde yolu açık olsun. Tıp dünyasının acı bir kaybı oldu. Dağ gibi bir insandı, muhteşem bir insandı. Sevilen bir isimdi. Uğur'un Fenerbahçe kongre üyeliği de vardı. Sarı-lacivert sevdiği renklerdi." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Başiskele ilçesindeki özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Uğur Tolun, 13 Ocak'ta aracıyla Kartepe'ye gitmiş, en son Maşukiye'de görülmüştü. Tolun'dan bir daha haber alınamadığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Arama çalışmaları sonucunda Tolun'un cesedi, dün Derbent Mahallesi'nde evinin yakınından geçen su kanalına ters devrilen aracının içinde bulunmuştu.

Kartepe'de kaybolduktan sonra ölü bulunan doktor için cenaze töreni düzenlendi
Kartepe'de kaybolduktan sonra ölü bulunan doktor için cenaze töreni düzenlendi
Kartepe'de kaybolduktan sonra ölü bulunan doktor için cenaze töreni düzenlendi
Kartepe'de kaybolduktan sonra ölü bulunan doktor için cenaze töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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