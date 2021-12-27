Kartepe Belediyesi Yüzme Takımı madalyalar ile döndü

TRABZON (İHA) - Kartepe Belediyesi Yüzme Takımı sporcuları, 37 ilden 142 kulüp ve 1300 sporcunun yarıştığı Trabzon ve Edirne'den başarı ile döndü.

Türkiye Yüzme Federasyonu, 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi kapsamında 10-12 Aralık Trabzon ve 17-19 Aralık Edirne'de yarış düzenlendi. Toplamda 37 ilden 142 kulüp ve 1300 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda Kartepe Yüzme Takımı sporcuları başarı elde etti.

Kartepe Yüzme Takımı sporcularından Mihrimah Asya Tekbaş 50m kelebek stilde altın madalya, Selinsu Sevinç 50m serbest stilde altın madalya, Ahmet Tuğra Turhan 100m serbest stilde gümüş madalya, Ayşe Sinemis Koç 100m sırtüstü stilde bronz madalya, Eylül Erva Kaval 50m serbest stilde bronz madalya, Çağan Çukacı 50m sırtüstü stilde bronz madalya ve Çınar Çolak 50m kurbağalama stilde bronz madalya kazanırken, Elif Neris Köse, Arda Akçay ve Nisa Nur Işık katılım barajını geçerek final müsabakalarında Kocaeli'yi temsil etti.

"Gurur duyuyorum"

Sporcuları tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Sporcularımızdan böyle güzel başarılı haberler i aldıkça gurur duyuyorum. Onları yetiştiren anne ve babalarını, hocalarını gönülden tebrik ediyorum. Eğitimde, sporda, sanatta başarılı gençlerimizin çoğalması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Tüm imkanlarımızla gençlerimizin hem başkanı, hem abileri olarak arkasındayım" dedi. - KOCAELİ