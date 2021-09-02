Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin YKS şampiyonları hedefledikleri bölümlere yerleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin YKS şampiyonları hedefledikleri bölümlere yerleşti

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin YKS şampiyonları hedefledikleri bölümlere yerleşti
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100'e giren 5 öğrencisi, mühendislik ve hukuk fakülteleri ile ekonomi bölümüne yerleşti.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100'e giren 5 öğrencisi, mühendislik ve hukuk fakülteleri ile ekonomi bölümüne yerleşti.

YKS sınavının tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavda ilk 100'e girerek derece yapan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin tercih ettiği bölümler belli oldu.

YKS sözel 7'ncisi Necip Fazıl Elmas Koç Üniversitesi Ekonomi (İngilizce) bölümünü, YKS eşit ağırlık 21'incisi Enes Şaban Tanrıkulu Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü, YKS Dil 23'üncüsü Abdullah Enes Güleş Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü, YKS eşit ağırlık 27'ncisi Saliha Gülru Şentop Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni, YKS eşit ağırlık 97'ncisi Ahmed Furkan Sancar ise Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

Sınavda derece yapanların yanı sıra diğer öğrenciler de farklı üniversitelere girmeye hak kazandı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 14 öğrenci, Boğaziçi Üniversitesinden uluslararası ticaret, ekonomi, endüstri mühendisliği, edebiyat, makine mühendisliği, psikoloji, bilgisayar mühendisliği, işletme, tarih ve uluslararası ilişkiler ile siyaset bilimi bölümlerine yerleşti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne 3 öğrenci yerleşirken, 31 öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), çevre, endüstri, tekstil, inşaat, işletme, elektrik, elektronik haberleşme, makina, metalürji, kontrol ve otomasyon, yapay zeka ve yapay zeka veri mühendisliği ile kimya, ekonomi ve mimarlık bölümlerini kazandı.

Koç Üniversitesi ekonomi, fizik, işletme, tıp, hukuk, endüstri mühendisliği ve uluslararası ilişkiler bölümlerine 12, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1 öğrenci kazandı.

Bilkent Üniversitesi iktisat, matematik, uluslararası ilişkiler ile endüstri ve bilgisayar mühendisliği bölümlerine 6 öğrenci, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne 1 öğrenci yerleşti.

İstanbul Üniversitesinin diş hekimliği, psikoloji, hukuk, siyaset bilimleri, uluslararası ilişkiler ve eczacılık bölümlerini 11, Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik elektronik ve endüstri mühendisliği ile elektronik haberleşme ve mimarlık bölümlerini ise 5 öğrenci kazandı.

Marmara Üniversitesi tıp ve eczacılık bölümlerine 3, Medeniyet Üniversitesi tıp, diş hekimliği ve elektrik elektronik bölümlerine 7 öğrenci yerleşti.

29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat ve Psikoloji bölümüne 3 öğrenci yerleşirken, bazı öğrenciler Sabancı Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, MEF Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Sabahattin Zaim Üniversitesi gibi birçok üniversitenin farklı bölümlerini kazandı.

IB mezunu 4 öğrenci yurt dışındaki üniversitelerden kabul aldı

Uluslararası Diploma (IB) mezunu öğrenciler yurt dışından üniversiteleri tercih etti. İngiltere Leeds Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden 1, Finlandiya Aalto Üniversitesi Veri Bilimi Bölümü'nden 1, İngiltere Manchester Üniversitesi Kimya Bölümü'nden de 2 öğrenci kabul aldı.

Kartal İmam Hatip Lisesinden mezun olan 151 öğrenci, bu sene bir üniversiteye yerleşmiş oldu.

"Mezunlarımızı, hedefledikleri üniversite ve bölümlere uğurluyoruz"

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dr. Özkan Öztürk, yaptığı açıklamada, köklü bir başarı geleneği olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin filiz vermeye devam ettiğini söyledi.

Bu sene yeni öğrencileri LGS'de 0,67'lik dilimden aldıklarını ifade eden Öztürk, "Mezunlarımızı da hedefledikleri üniversite ve bölümlere uğurluyoruz. Mezunlarımızı çok yönlü şahsiyet geliştirdikleri bir okul ikliminden seçkin üniversitelere yolcu etmemiz bizi haliyle gururlandırıyor. Umarım ve dilerim ki bahtları açık olsun ve bütün insanlık için fayda üretecek yolları yürümeye devam etsinler. Hepsinin görünen başarılarının arkasında büyük bir gayret ve emek var. Her birini alkışlıyor ve tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülke siyaseti, ekonomi ve reformlarla ilgili kararlar alırken nasıl birilerinden işaret beklemiyorsak, terörle mücadelede de...
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke siyaseti, ekonomi ve reformlarla ilgili kararlar alırken nasıl birilerinden işaret beklemiyorsak, terörle mücadelede de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21,7 büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21,7 büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mesut Akusta Demet Akalın Derya Baykal Seren Serengil
Spor Cristiano Umut Meraş Fatih Terim Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin YKS şampiyonları hedefledikleri bölümlere yerleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 11:11:49. #1.15#

title