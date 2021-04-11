Karşıyaka son şansını kullanacak
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Karşıyaka son şansını kullanacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Karşıyaka son şansını kullanacak

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır kötü gidişe engel olamayıp son 4 haftaya Play-Off hattının 6 puan gerisinde giren Karşıyaka, çarşamba günü Şile Yıldızspor önünde son kozunu oynayacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır kötü gidişe engel olamayıp son 4 haftaya Play-Off hattının 6 puan gerisinde giren Karşıyaka, çarşamba günü Şile Yıldızspor önünde son kozunu oynayacak. Ligde son 15 maçta 2 kez kazanan, 3 haftadır galip gelemeyen 37 puanlı Kaf-Kaf'ın 42 puanla Play-Off hattının 1 puan gerisindeki Şile'ye de yenilirse rakiplerinin alacağı sonuçlara göre finallere gitme şansını kaybetme ihtimali bulunuyor.

Karşıyaka, Şile'yi yenmesi durumunda ise yine rakiplerinin sonuçlarına göre son 3 hafta öncesi Play-Off için umutlarını koruyacak. Grupta son haftalara Play-Off hattında giren Çarşambaspor ve Çatalcaspor'un 43'er, sekizinci sıradaki Kaf-Kaf'ın tek basamak üzerindeki Isparta 32 Spor'un ise 41 puanı bulunuyor.

  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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