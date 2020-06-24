Karşıyaka'nın gurur günü CUMHURİYETİMİZİN kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka Spor Kulübü'nü cumhurbaşkanı sıfatıyla ikinci kez ziyaret ederek kulübe bizzat armasında ay-yıldız taşıma onuru verdiği tarih olan 24 Haziran 1926'nın 94'üncü yıl dönümü kutlandı.

CUMHURİYETİMİZİN kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka Spor Kulübü'nü cumhurbaşkanı sıfatıyla ikinci kez ziyaret ederek kulübe bizzat armasında ay-yıldız taşıma onuru verdiği tarih olan 24 Haziran 1926'nın 94'üncü yıl dönümü kutlandı. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ilçedeki anıt mezarında Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen anma programına Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz, 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Cem Karagözlü, Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı'nın yanı sıra tam kadro olarak yeşil-kırmızılı futbol takımı katıldı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen törende Zübeyda Hanım'ın kabrine karanfil sunulmasının ardından bağımsızlığımız uğruna canlarını ortaya koyan tüm şehitler ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün kurucu üyeleri için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaf-Kaf'ta, Belediye Başkanı Cemil Tugay'la arasında geçen ay yaptığı açıklamalar sonrası sert rüzgarlar esen Başkan Büyükkarcı, törende yaptığı konuşmada buzları eritme çağrısı yaptı. Büyükkarcı, konuşmasında, "Çok şanslıyız, dünyanın en güzel coğrafyasında, en güzel şehrinde, en güzel semtinde yaşıyoruz. Çok onurluyuz, 100 yılda bir gelen bir kahramanın semtimizi ziyaret etmesiyle göğsünde ay-yıldız taşıyan Türkiye'de tek kulübüz. Bu muhteşem mirasa sahip çıkmak için bundan sonra daha dikkatli olacağız. Buradaki herkesten ricam, lütfen artık el ele verelim, bu değere hep beraber sahip çıkalım. Bu muhteşem mirası bize bırakıldığı gibi çocuklarımıza miras bırakalım" açıklamasını yaptı. 24 Haziran'ın tüm Karşıyakalılar için övgü dolu bir gün olduğunu belirten Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyakalılık kimliğinin günübirlik skorlara bağlı olmayan bir olgu olduğunu belirtti.

Tugay, "Büyük bir onurun 94'üncü yılını aynı coşku, gurur ve sevinçle kutluyoruz. Bu öyle bir onurdur ki Karşıyakalı kuşaklar her 24 Haziran'da aynı duygularla kutlayacak. Yalnız Karşıyaka'nın değil, Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan Karşıyaka Spor Kulübü, 24 Haziran 1926'da her takıma nasip olmayacak bir şekilde onurlandırıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk tarafından armamıza ay-yıldız armağan edildi. O günden beri, 'Ay-yıldız var göğsümüzde' diye gururla söylüyoruz. Bu arma sadece o günlerde hiç gol yemeden İzmir'de şampiyon olmamızın karşılığı değil, 1912'de Türkler bu işi başaramaz diye düşünülen bir dönemde bunu başaran bir avuç Karşıyakalı yiğidin selamlanmasıdır. Aziz atalarımızı ve peşlerinden yürüyen kahramanları bir kez daha saygıyla anıyoruz. Bizi bu büyük onurlandırmayla böyle tarihin parçası yapan Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Karşıyakalılık günübirlik skorlara bağlı değildir. Yaşasın Kafsinkaf, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" dedi.ATATÜRK'ÜN AY-YILDIZ VERDİĞİ TEK KULÜPTürkiye'de Beşiktaş ve Kasımpaşa da armasında ay-yıldız taşıma onuruna sahip olurken Karşıyaka, hem bu gururu yaşayan ilk kulüp, hem de bizzat Atatürk'ün bu hakkı verdiği tek kulüp konumunda. Cumhurbaşkanı sıfatıyla 2 kez Karşıyaka'yı ziyaret eden Atatürk, kulübe ikinci ziyaretini 24 Haziran 1926'da gerçekleştirdi. Başbakan İsmet İnönü ve Fahrettin Altay ile kulübü ziyaret eden Atatürk, Karşıyaka'nın, kurucuları Kurtuluş Savaşı'na katılıp cepheden döndükten sonra yeniden oluşturduğu takım ile İzmir Ligi'nde yabancı rakiplerini gol yemeden yenip şampiyon olması üzerine kulübün armasında ay-yıldız kullanmasını istedi.

Kaynak: DHA