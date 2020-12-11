Karşıyaka'dan güç gösterisi

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle lider başlayıp ardından çıktığı 5 maçın 4'ünde puan kaybı yaşayarak tökezleyen Karşıyaka, İzmir'e lider gelen İçel İdmanyurdu'nu rahat yenerken yarıştaki iddiasını da tekrar kanıtladı. Bu maça kadar ligde çıktığı 11 karşılaşmada kalesinde yalnız 3 gol gören İçel'i 3-1 yenerek uğurlayan Karşıyaka, zirveye yapıştı. İlk devrenin son 4 haftasına girerken nefes nefese bir liderlik yarışının yaşandığı grupta Çatalcaspor 27 puanla koltuğu devralırken, averajla sıralanan Somaspor, İçel ve Karşıyaka'nın 25'er puanı bulunuyor.

Yeşil-kırmızılı ekibin teknik patronu Soner Tolungüç, oyuncularını kutlayıp, "İyi oynadığımız bir maçın sonucunu böyle almak bizi çok mutlu etti. Her hafta üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz. Maçın skoru daha da farklı olabilirdi. Her oyuncumun hem fizik hem de mental olarak hazır olduğunu görmek mutluluğumuzu daha da artırdı. Tüm futbolcular formaya aynı mesafede. Kim iyi olur ve hak ederse formayı giyer" dedi. Ligde 20 Aralık Pazar günü Şile Yıldızspor deplasmanına çıkacak Karşıyaka'da İçel maçında forma giyen oyuncular pazar günü, oynamayanlar ve sonradan sahaya girenler ise yarın antrenmanlara başlayacak.

HAKAN KUŞ UÇUYORKarşıyaka'da bu sezon gösterdiği performansla takımın skor yükünü çeken Hakan Kuş, zirve mücadelesinde İçel İdmanyurdu ağlarını sarsarak 12 maçta 8 gole ulaştı. İç sahadaki son 2 galibiyeti boş geçmeyen, grupta gol krallığı yarışında Isparta 32 Sporlu Nurettin'le birlikte zirveye çıkan Hakan, hücumda dün takımın diğer etkili silahı Doğukan'ın sakatlığı nedeniyle yokluğunu aratmadı. Yeşil-kırmızılılarda son golünü 2018-19 sezonunda 7 Ekim 2018'de oynanan maçta Kırşehir Belediyespor'a atan Fatih ise İçel önünde kilidi açarak 2 yıldan uzun süre sonra golle tanıştı. Sonradan oyuna girip galibiyeti sigortalayan 20 yaşındaki Batuhan da profesyonel kariyerinin ilk golünü attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ