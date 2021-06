Karşıyaka'da şirketleşme süreci başlıyor

KARŞIYAKA camiasında haftalardır konuşulan futbol şubesinin camia içinden geniş katılımlı konsorsiyumla şirketleştirilmesiyle ilgili somut adımlar atılıyor.

KARŞIYAKA camiasında haftalardır konuşulan futbol şubesinin camia içinden geniş katılımlı konsorsiyumla şirketleştirilmesiyle ilgili somut adımlar atılıyor. Yeşil-kırmızılıların transfer yasağıyla 4 yıldır çakılı kaldığı 3'üncü Lig'den kurtuluşu olarak görülen proje için Başkan Turgay Büyükkarcı, camia büyüklerinden Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu ve camia içinden 350'den fazla isimle birlikte şirketleşme projesini yürüten Eski Başkan Cenk Karace, basın toplantısı düzenledi. Toplantıda kulüpteki kongre sürecine paralel olarak şirketleşme çalışmalarının da startının verildiği belirtildi. Uzun süredir şirketleşmenin konuşulduğunu belirten Hasan Denizkurdu, "Basketbolda başarılı giden kulübümüz maalesef futbolda transfer yasağıyla 3'üncü Lig'de. Bu, Karşıyaka'yı tüm sevenlerde bir sıkıntı yaratıyor" diye konuştu.

"Eski başkanlarımızdan Cenk Karace arkadaşımız şirketleştirmeyle ilgili proje geliştirip beni aradı" diyen Hasan Denizkurdu, "Sonra biz üçümüz bir araya geldik. Futbol Federasyonu Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı'na göre futbol şubesi, spor kulübüne ait bir şube olarak nitelendiriliyor. Bu projede derneğin gitmesi diye bir şey yok. Dernek ebediyen duracak. Kulüpler bu talimata göre futbol şubelerini bir bütün olarak kurulmuş veya kurulacak anonim şirketlere TFF kararıyla devredebilirler. Talimata göre bu devirle futbol şubesinin ligi ve şehri değiştirilemez. Şirket yine bu talimatın 16'ncı maddesine göre şirket tarafından derneğe yeniden devredebilir. Karşıyaka'da bu konuda 5 önemli halka var. Bunlardan bir tanesi Onursal Başkan Selçuk Yaşar ve Yaşar Holding. Yıllardır karşılıksız para veriyorlar, basketbol takımına sponsor oluyorlar. Ben yola çıkarken kendileriyle görüştüm. Karşıyaka'nın marka değerine zarar verilmediği sürece olumlu yaklaştılar" dedi.

"GENEL KURUL İRADESİ KARAR VERECEK"Şirket ve yönetim ayaklarını bir araya getirdiklerini belirten Hasan Denizkurdu, "Genel kurul Karşıyaka'nın futbol şubesini bir şirkete vermeyi kabul etmiyorsa bu iş zaten olmaz. Dördüncü ayak kongre üyeleri, camia ve taraftar. Genel kuruldan geçse de bunun taraftarların içine sinmesi lazım. Karşıyaka Spor Kulübü Derneği sonsuza kadar yaşayacak. Bizim konuşacağımız futbol şubesi. Şirket futbol şubesinin aktif ve pasifini devralacak. Bizim modelimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Ankaragücü modeli değil. Bir tarafta dernek başkanı, bir tarafta şirket başkanı olacak ve isterse dernek günü geldiğinde şubeyi tekrar devralabilecek. Şirketler Türk Ticaret Kanunu'na göre kar elde etmek için kurulur ve belli bir sürede kara geçemezlerse tasfiye edilir. Bu nedenle projenin yatırım kısmı da olması isteniyor" şeklinde konuştu.CENK KARACE: TARİHİ SORUMLULUĞUMUZ VAR"Biz Karşıyakalılara tarih bir sorumluluk yüklüyor" diyen şirketleşme projesinin öncü ismi Cenk Karace, "Ben de bu kulüpte taraftarlık, yöneticilik, başkanlık yaptım. Şu an bulunduğumuz durum birçok Karşıyakalının istediği bir nokta değil. Sürdürülebilir bir yapı yok. Mutsuz bir ortam var. Kongre tarihi yaklaştıkça 5-6 arkadaşımla bu konuyu görüştük. Beni en çok mutlu eden tüm eski başkanlar, mevcut başkanımız ve tüm eski yöneticilerin bu fikre katılması. Karşıyaka Spor Kulübü'nün bilinen tüm üyeleri şu an bu şirketin çatısı altında. Karşıyaka yeniden örgütlü bir güç haline gelecek. Bir haftada arz edilen hisselerin yarısı realize edildi. Şirketin ana sözleşmesi yazıldı. Başka şirketlerin düştüğü durumlara düşmeyeceğiz" dedi."4 BİN HİSSENİN 2 BİN 150'Sİ SATILDI"İlk etapta tanesi 25 bin TL'den, 100 milyon TL toplama hedefiyle 4 bin adet hisse arz ettiklerini kaydeden Cenk Karace, "Bunların 2 bin 150 hissesi realize oldu. 15 Haziran'da ilk tanıtım toplantımızı yapacağız. İlk şirket imzaları orada atılacak. Karşıyaka camiasının hazır olduğunu, hemfikir olduğunu gördük. Futbol sadece var olanı harcamamalı, sadece tüketmemeli. Şirketin gayrimenkul, sigortacılık, turizm gibi gelir getirici faaliyetleri de olacak. Burada birçok halka var. Kulüple doğru bir ilişki, doğru bir paralelde buluşmalıyız. Bizim yola çıkarken belli bir bütçemiz var ve bu bütçe dahilinde yapacağız. Ticari şartlar dahilinde hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Muhtemelen 5 Temmuz'da kuruluşumuz ilan edilecek. Bunun şirketleşme genel kurulu, Futbol Federasyonu onayı ayağı da var" ifadelerini kullandı."KATILIMCILARIN HEPSİ KARŞIYAKALI"Şirketin katılımcılarının hepsinin Karşıyakalı olduğunu vurgulayan Karace, "Birçok sanayici derneği destek veriyor. Taraftarımız çok önemli. Ben olaya yüzde 51'e 49 olarak bakmalarını istemiyorum. Mevcut yapıda bunu götüremeyiz. En büyük arzumuz 5 veya 7 yıl içinde tesisleşmesiyle Süper Lig'de olan bir Karşıyaka. Keşke dernekte sürdürülebilir noktada olsaydı ama bu yapıyla sürdüremeyiz. Zaten TFF bütün derneklerin şirketleşmesini istiyor. Günü geldiğinde futbol şubesi borçsuz olarak geri derneğe verilebilir. 5 yılda bir müzakere edilip kulüple birlikte değerlendirilebilir. Tüm liglerdeki sponsorlarımız da hazır. Futbol işleriyle uğraşacak kurulumuz olacak" dedi."ŞU AN TRANSFERDE SORUMLULUK YÖNETİMDE"Cenk Karace, şirketleşme ve devir süreci tamamlanana kadar futbol şubesiyle ilgili tüm tasarrufun kongrede seçilecek yönetim kurulunda olacağını söyledi. ?Karace, "Şu an için futbol ve iç transfer konusunda seçilecek olan yönetim kurulu yetkili. Devraldıktan sonra en iyi noktaya getiririz ama devralmadan adım atamayız. Futbol takımının oluşumuyla seçilecek olan yönetim kurulu sorumludur" vurgusu yaptı.BÜYÜKKARCI: KULÜBÜ İYİ YERLERE GETİRECEK HER OLUŞUMA DESTEK VERİRİZKarşıyaka'da 3.5 yıldır başkanlığı yürütüp olağan kongrede yeniden aday olmaya hazırlanan Turgay Büyükkarcı, kulübün menfaatine olacak bir oluşumun önünü tıkamayacaklarını söyledi. Büyükkarcı, "Laf üretmek yerine iş üretmek, bu kulübe gerçekten destek sağlamak çok önemli. O yüzden Cenk Karace başkana teşekkür ediyorum. Bu koltuklar nöbet değişimleri. Bu camiayı markamıza yaraşır bir şekilde kavgasız bir araya getirmek hepimizin arzusu. Biz yönetim olarak 3.5 yıl önce göreve geldik ve kulübü iyi bir yere getirecek her türlü oluşuma destek vermek bizim görevimiz. Bu süreci dikkatli bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Sonuçta karar verecek genel kuruldur, onun üzerinde bir görüş yoktur. Spor Bakanlığı 2023 yılına kadar şirketleşmeyi devreye sokmak istiyor. Bununla ilgili geçen sene bir çalıştaya katıldım" dedi. Büyükkarcı, iç transferle ilgili ön görüşmeleri sürdürdüğünü de belirtti.KONGRE 3-4 TEMMUZ'DA

Karşıyaka'da en son 3.5 yıl önce 20 Ocak 2018'de yapılıp koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen yıl ertelenen genel kurul, 3-4 Temmuz hafta sonunda düzenlenecek. Yönetim genel kurulun ilk tarihini ise 26-27 Haziran olarak belirledi. Kongre, koronavirüs tedbirleri altında düzenlenecek. Seçim öncesi şu ana kadar Başkan Turgay Büyükkarcı dışında kulüp başkanlığına adaylığını açıklayan çıkmadı. Büyükkarcı, kongreyi geç yapma nedenlerinin koronavirüs yasakları olduğunu hatırlatarak, yönetim olarak seçimden kaçmadıklarını, hesap veremeyecek durumda olmadıklarını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş