Karşıyaka'da görüşme haftaya kaldı

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de sezonu şampiyonluk veya Play-Off hedeflerinin uzağında tamamlayan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı ve Teknik Direktör İbrahim Cezayir arasında yapılması planlanan değerlendirme toplantısı haftaya ertelendi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de sezonu şampiyonluk veya Play-Off hedeflerinin uzağında tamamlayan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı ve Teknik Direktör İbrahim Cezayir arasında yapılması planlanan değerlendirme toplantısı haftaya ertelendi. Geçen hafta Başkan Büyükkarcı, basketbol takımının FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki final mücadelesi nedeniyle Rusya'da olduğu için yapılamayan toplantı, bayram tatili ve Pınar Karşıyaka'nın Süper Lig'deki Play-Off maçları nedeniyle haftaya yapılacak. Büyükkarcı ve Cezayir toplantıda futbol takımının son durumunu masaya yatırıp iç transferi görüşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı