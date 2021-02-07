Karşıyaka beyaz sayfa açacak
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Karşıyaka beyaz sayfa açacak

07.02.2021 13:38 | Son Güncelleme: 07.02.2021 13:42
Karşıyaka beyaz sayfa açacak

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 4 maçını kaybeden ve Play-Off hattından çıkan Karşıyaka'da gözler perşembe günü iç sahada oynanacak Gölcükspor maçına çevrildi.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 4 maçını kaybeden ve Play-Off hattından çıkan Karşıyaka'da gözler perşembe günü iç sahada oynanacak Gölcükspor maçına çevrildi. Esenler Erokspor önünde kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Anıl Çıracı ile sakatlığı geçen Fatih Öztekin takıma döndü. İzmir temsilcisinde sakatlığı devam eden stoper Metin Peker ise kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. Yeşil-kırmızılılar perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yaptığı çift idman ile sürdürdü. Üst üste aldığı başarısız sonuçlar üzerine takımdan ayrılan teknik direktör Soner Tolungüç'ten sonra prensip anlaşmasına varılan İbrahim Cezayir'in ise Gölcükspor maçında sahada olması bekleniyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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