Kars'ta çarpışan araç alev topuna döndü

KARS (İHA) - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan araçtan sürücü son anda çıkarak kurtuldu.

Kaza, Arpaçay ilçesi Yalınçayır-Akçalar yolu Güvercin köyü kavşağında meydana geldi. Kazada araçlardan birisi alev aldı. Sürücüsünün son anda kurtulduğu kazada araç cayır cayır yandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kazaya karışan ve isimleri öğrenilemeyen yaralılar ambulansa Arpaçay Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan olay yerine gelen Arpaçay Belediyesi İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi. - KARS