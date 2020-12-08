Kars beyaza büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kars beyaza büründü

08.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:23

Sarıçam ormanları Kara yolunda kar küreme çalışmaları Kar küreyen vatandaş Vatandaşlardan Şahmettin Çekirge'nin konuşması Seyir halindeki araçlar KARS - Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü.

Sarıçam ormanları

Kara yolunda kar küreme çalışmaları

Kar küreyen vatandaş

Vatandaşlardan Şahmettin Çekirge'nin konuşması

Seyir halindeki araçlar KARS - Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü. Kent merkezinde 10,Cıbıltepe Kayak Merkezine 15 santimetre kar yağdı.

Kars beyaza büründü
Kars beyaza büründü
Kars beyaza büründü
Kars beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

İlgili Haberler

Kars etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü
Kars etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü
Beytüşşebap beyaza büründü
Beytüşşebap beyaza büründü
Kar yağışıyla kent beyaza büründü
Kar yağışıyla kent beyaza büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade
Magazin Alişan Ezgi Mola Öner Erkan Ivana Sert
Spor Sörloth Ersun Yanal Samet Aybaba Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Kaza Ankara Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars beyaza büründü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 12:23:06. #1.15#
title