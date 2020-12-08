Kars beyaza büründü

Sarıçam ormanları Kara yolunda kar küreme çalışmaları Kar küreyen vatandaş Vatandaşlardan Şahmettin Çekirge'nin konuşması Seyir halindeki araçlar KARS - Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü.