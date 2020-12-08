Kars beyaza büründü
08.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:23
Sarıçam ormanları Kara yolunda kar küreme çalışmaları Kar küreyen vatandaş Vatandaşlardan Şahmettin Çekirge'nin konuşması Seyir halindeki araçlar KARS - Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü.
Sarıçam ormanları
Kara yolunda kar küreme çalışmaları
Kar küreyen vatandaş
Vatandaşlardan Şahmettin Çekirge'nin konuşması
Seyir halindeki araçlar KARS - Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü. Kent merkezinde 10,Cıbıltepe Kayak Merkezine 15 santimetre kar yağdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci