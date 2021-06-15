Karne günü ne zaman 2021? E okul karne bilgileri!
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Karne günü ne zaman 2021? E okul karne bilgileri!

Karne günü ne zaman 2021? E okul karne bilgileri!
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Koronavirüs sebebiyle online devam eden okullar, normalleşme süreci ile yüz yüze eğitime döndü. Okullar ne zaman kapanacak 2021? Karne günü ne zaman 2021? E okul karne bilgileri! Karne günü ne zaman 2021? E okul karne bilgileri!

Koronavirüs sebebiyle online devam eden okullar, normalleşme süreci ile yüz yüze eğitime döndü. Okullar ne zaman kapanacak 2021? Karne günü ne zaman 2021? E okul karne bilgileri! Karne günü ne zaman 2021? E okul karne bilgileri!

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Bakan Selçuk "18 Haziran itibaren karnelerimizi açıyoruz. Dileyen 18 Haziran'da karnesine ulaşabilecek" diye konuştu.

"Yaz döneminde isteğe bağlı telafi programını başlatıyoruz" açıklamasında bulunan Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz" diye konuştu.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2021?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.

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