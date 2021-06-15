Karne günü ne zaman 2021? E okul karne bilgileri!

Koronavirüs sebebiyle online devam eden okullar, normalleşme süreci ile yüz yüze eğitime döndü. Okullar ne zaman kapanacak 2021? Karne günü ne zaman 2021? E okul karne bilgileri! Karne günü ne zaman 2021? E okul karne bilgileri!