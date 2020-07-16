Kargo yüklü tır alev alev böyle yandı Kargo yüklü tır alev alev böyle yandı Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seyir halindeki kargo malzemeleri yüklü tır yanarak kül oldu.

Kargo yüklü tır alev alev böyle yandı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seyir halindeki kargo malzemeleri yüklü tır yanarak kül oldu. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa -Hilvan kara yolunda meydana geldi. Hüseyin Emeç idaresindeki 27 AR 566 plakalı tır balatalarının ısınması nedeniyle bir anda alev aldı. Durumu fark eden şoför aracı yol kenarına çekerek park etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası tır kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İHA